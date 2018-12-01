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Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначають сьогодні

Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначають сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначають щороку 1 грудня, передає УНН.

Цей день став одним з найважливіших міжнародних днів, пов'язаних з питаннями охорони здоров'я та однією з ключових можливостей підвищення інформованості, вшанування пам'яті загиблих від хвороби, і можливості відзначити такі досягнення як розширення доступу до лікування та заходів з профілактики, повідомляють в ООН.

Так, за даними ООН, 9,4 мільйона людей, що живуть з ВІЛ, не знають про свій статус. У 2017 році ВІЛ заразилися 1,8 мільйона людей.

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За даними ВООЗ, у 2018 році організація разом з глобальними партнерами братиме участь в заходах Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який проходить під гаслом "Знай свій статус". Цей день стане також приводом відзначити 30-у річницю Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом - безпрецедентної глобальної кампанії в сфері охорони здоров'я, вперше проведеної за ініціативою ВООЗ у 1988 році. 

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