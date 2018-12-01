Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря, передает УНН.
Этот День стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздание должной памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике, сообщают в ООН.
Так, по данным ООН, 9,4 миллиона человек, живущих с ВИЧ, не знают о своем статусе. В 2017 году ВИЧ заразились 1,8 миллиона человек.
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По данным ВОЗ, в 2018 году организация совместно с глобальными партнерами будет участвовать в мероприятиях Всемирного дня борьбы со СПИДом, который проходит под лозунгом "Знай свой статус". Этот день станет также поводом отметить тридцатую годовщину Всемирного дня борьбы со СПИДом - беспрецедентной глобальной кампании в сфере здравоохранения, впервые проведенной по инициативе ВОЗ в 1988 году.