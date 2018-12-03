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В Україні знову подорожчали ліки

В Україні знову подорожчали ліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. За місяць в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 0,5%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За даними відомства, подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.

Так, антибіотики вітчизняні подорожчали на 0,17 грн - до 15,57 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні - на 1,56 грн - до 103,35 грн за 10 таблеток (капсул).

Вітчизняні судинорозширювальні засоби зросли в ціні на 0,5 грн - до 10,1 грн, імпортні судинорозширювальні засоби - на 0,35 грн, до 47,9 грн (за 10 таблеток, капсул, ред.).

Крім того, подорожчали жарознижувальні та знеболювальні препарати: вітчизняні - на 0,3 грн, до 7,63 грн, імпортні - на 0,36 грн, до 13,58 грн (за одиницю).

Як писав УНН, за даними МОЗ, українці витрачають значні кошти на "непрацюючі ліки". Причини такої тенденції чиновники вбачають у неконтрольованій рекламі лікарських засобів.

З іншого боку, як вважають депутати, аптеки в Україні перетворили на супермаркети, які переслідують передусім свої комерційні цілі, забувши про соціальну відповідальність та місію.

З метою навести лад на аптечному ринку у парламенті зареєстрували аптечний законопроект (№8591), який передбачає низку обмежень для власників мережевих аптек. У такий спосіб законодавці прагнуть покращити конкуренцію та знизити ціни на лікарські засоби.

Законопроект наразі перебуває на доопрацюванні в авторів.

Українські Національні Новини

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