В Украине снова подорожали лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. За месяц в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
По данным ведомства, подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.
Так, антибиотики отечественные подорожали на 0,17 грн - до 15,57 грн за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные - на 1,56 грн - до 103,35 грн за 10 таблеток (капсул).
Отечественные сосудорасширяющие средства выросли в цене на 0,5 грн - до 10,1 грн, импортные сосудорасширяющие средства - на 0,35 грн, до 47,9 грн (за 10 таблеток, капсул, ред.).
Кроме того, подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты: отечественные - на 0,3 грн, до 7,63 грн, импортные - на 0,36 грн, в 13,58 грн (за единицу).
Как писал УНН, по данным Минздрава, украинцы тратят значительные средства на "неработающие лекарства". Причины такой тенденции чиновники видят в неконтролируемой рекламе лекарственных средств.
С другой стороны, как считают депутаты, аптеки в Украине превратили в супермаркеты, которые преследуют прежде всего свои коммерческие цели, забыв о социальной ответственности и миссии.
С целью навести порядок на аптечном рынке в парламенте зарегистрировали аптечный законопроект (№8591), который предусматривает ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Таким образом законодатели стремятся улучшить конкуренцию и снизить цены на лекарственные средства.
Законопроект пока находится на доработке у авторов.