Доработанный "аптечный закон" представят до конца года

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105024 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110757 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147702 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142840 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135658 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127851 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169997 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118060 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141630 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Доработанный "аптечный закон" представят до конца года

Доработанный "аптечный закон" представят до конца года

Киев  •  УНН

 • 16546 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Законопроект №8591 по реформе аптечного рынка сейчас активно дорабатывается его авторами. Представить обновленный документ на рассмотрение комитета депутаты планируют еще до конца текущего года. Об этом в комментарии УНН рассказала одна из инициаторов документа, нардеп Ирина Сисоенко.

"Работа над законопроектом сейчас продолжается. В частности, прорабатываются изменения форм, касающихся обязательства о наличии аптек в селах, уменьшении расстояния между аптеками и отдельные вопросы по поводу лицензирования.

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"Точные даты завершения доработки я сейчас назвать не могу, но, думаю, что до Нового года мы представим обновленный вариант", - сказала она.

Напомним, провизоры и фармацевты заявили о своей поддержке "аптечного" закона.

Против же документа выступили преимущественно владельцы сетевого аптечного бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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