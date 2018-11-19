Доработанный "аптечный закон" представят до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Законопроект №8591 по реформе аптечного рынка сейчас активно дорабатывается его авторами. Представить обновленный документ на рассмотрение комитета депутаты планируют еще до конца текущего года. Об этом в комментарии УНН рассказала одна из инициаторов документа, нардеп Ирина Сисоенко.
"Работа над законопроектом сейчас продолжается. В частности, прорабатываются изменения форм, касающихся обязательства о наличии аптек в селах, уменьшении расстояния между аптеками и отдельные вопросы по поводу лицензирования.
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"Точные даты завершения доработки я сейчас назвать не могу, но, думаю, что до Нового года мы представим обновленный вариант", - сказала она.
Напомним, провизоры и фармацевты заявили о своей поддержке "аптечного" закона.
Против же документа выступили преимущественно владельцы сетевого аптечного бизнеса.