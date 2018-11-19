Доопрацьований “аптечний закон” представлять до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Законопроект №8591 щодо реформи аптечного ринку наразі активно доопрацьовується його авторами. Представити оновлений документ на розгляд комітету депутати планують ще до кінця поточного року. Про це у коментарі УНН розповіла одна з ініціаторів документу, нардеп Ірина Сисоєнко.
“Робота над законопроектом зараз триває. Зокрема, опрацьовуються зміна форм, що стосуються зобов’язання про наявність аптек в селах, зменшення відстані між аптеками та окремі питання з приводу ліцензування.
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"Точні дати завершення доопрацювання я зараз назвати не можу, проте, думаю, що до Нового року ми подамо оновлений варіант”, — сказала вона.
Нагадаємо, провізори та фармацевти заявили про свою підтримку “аптечного” закону.
Проти ж документу виступили переважно власники мережевого аптечного бізнесу.