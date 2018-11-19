Доопрацьований “аптечний закон” представлять до кінця року

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Законопроект №8591 щодо реформи аптечного ринку наразі активно доопрацьовується його авторами. Представити оновлений документ на розгляд комітету депутати планують ще до кінця поточного року. Про це у коментарі УНН розповіла одна з ініціаторів документу, нардеп Ірина Сисоєнко.