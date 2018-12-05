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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Украине подорожали лекарства, больше всего - антибиотики

Киев • УНН

 • 26303 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала года в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 5,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В Украине подорожали лекарства, больше всего - антибиотики

Подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.

Так, антибиотики отечественные выросли в цене на 7,6% - до 15,57 грн за 10 таблеток, капсул. антибиотики импортные - на 5,07% - до 103,35 грн за 10 таблеток (капсул).

Отечественные сосудорасширяющие средства подорожали на 3,5% - до 10,1 грн, импортные сосудорасширяющие средства - на 3,1%, до 47,9 грн (за 10 таблеток, капсул, ред.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине снова подорожали лекарства

Кроме того, выросла стоимость жаропонижающих и обезболивающих препаратов: отечественных - на 3,2%, до 7,63 грн, импортных - на 8,3%, до 13,58 грн (за единицу).

Как сообщал УНН, по уровню заболеваемости вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Киев занимает четвёртое место в Украине, в целом показатель превышает средний по Украине.

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