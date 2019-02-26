Антибиотики постепенно теряют эффективность - доклад ECDC
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Европейский центр предотвращения и контроля заболеваний (ECDC) совместно с Европейским агентством по безопасности продовольствия (EFSA) опубликовали доклад, в котором говорится, что современные антибиотики для лечения болезней, которые передаются между скотом и людьми, теряют свою эффективность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ECDC, где был опубликован соответствующая доклад.
“Доклад, который был обнародован сегодня, должен прозвучать как колокол тревоги. Она свидетельствует, что мы входим в мир, в котором все больше распространенных инфекций превращаются в такие, что трудно вылечить, если вообще возможно”, — отметил Еврокомиссар по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольствия Витянис Андрюкайтис.
Он добавил, что “в то же время амбициозная национальная политика некоторых стран по ограничению использования антибиотиков привело к уменьшению устойчивости бактерий. Пока этот колокол тревоги не превратился в оглушительную сирену, мы должны действовать вместе, в каждой стране и во всей сфере медицинского обеспечения, здоровья животных и в области охраны окружающей среды, под единым зонтом общего подхода к охране здоровья”.
В докладе говорится, в частности, что сейчас наступили времена, когда нужно существенно ограничить использование антибиотиков для лечения людей, если у человечества есть потребность сохранить дееспособность этих лекарств. Подобные ограничения в использовании антимикробных препаратов в животноводстве доказали, что в таких случаях устойчивость бактерий к антибиотикам по времени снижается.
Напомним, ВОЗ призывает уменьшить употребление антибиотиков.