Антибиотики постепенно теряют эффективность - доклад ECDC

“Доклад, который был обнародован сегодня, должен прозвучать как колокол тревоги. Она свидетельствует, что мы входим в мир, в котором все больше распространенных инфекций превращаются в такие, что трудно вылечить, если вообще возможно”, — отметил Еврокомиссар по вопросам охраны здоровья и безопасности продовольствия Витянис Андрюкайтис.

Он добавил, что “в то же время амбициозная национальная политика некоторых стран по ограничению использования антибиотиков привело к уменьшению устойчивости бактерий. Пока этот колокол тревоги не превратился в оглушительную сирену, мы должны действовать вместе, в каждой стране и во всей сфере медицинского обеспечения, здоровья животных и в области охраны окружающей среды, под единым зонтом общего подхода к охране здоровья”.

В докладе говорится, в частности, что сейчас наступили времена, когда нужно существенно ограничить использование антибиотиков для лечения людей, если у человечества есть потребность сохранить дееспособность этих лекарств. Подобные ограничения в использовании антимикробных препаратов в животноводстве доказали, что в таких случаях устойчивость бактерий к антибиотикам по времени снижается.

Напомним, ВОЗ призывает уменьшить употребление антибиотиков.