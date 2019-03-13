У женщины обнаружили аллергию после секса

Как сообщается, у 31-летней женщины появилась сыпь и была рвота и затруднение дыхания после орального секса со своим 32-летним партнером. У женщины был диагностирован анафилактический шок - серьезная аллергическая реакция, которая может быть опасной для жизни.

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Женщина не принимала никаких лекарств и не ела необычных продуктов, которые могли бы вызвать такую реакцию. Но ее партнер проходил курс лечения ушной инфекции антибиотиком амоксициллином. Амоксициллин относится к пенициллину, а женщина сказала врачам, что у нее аллергия на пенициллин.

Авторы отчета об этом случае говорят, что, вероятно, аллергическая реакция женщины была вызвана амоксициллином, который попал в ее организм вместе со спермой. Для лечения женщины понадобилась неделя.