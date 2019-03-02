Алерголог розповіла, як підготуватися до сезонної алергії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Підготуватися та легко перенести сезонні симптоми алергії найкраще допоможе професійне лікування, а також дотримання певних рекомендацій. Про це журналісту УНН розповіла алерголог Київського міського алергоцентру Олена Бачинська.
"Зараз, поки холодно і морози, ще немає проявів полінозу (сезонного алергічного захворювання – ред.) у людей, ще можна встигнути провести лікування алергенами, щоб легко перенести сезон цвітіння", - зазначила Бачинська.
За її словами, гарно почувати себе протягом весняного та літнього періоду допоможе, передусім, передсезонне лікування алергії.
Крім того, під час сезонного цвітіння варто дотримуватися певних рекомендації: у вітряну погоду намагатися бути вдома, не відкривати вікна в авто, носити головні убори, вмиватися при поверненні додому, промивати ніс соляними розчинами.
Нагадаємо, алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців.