Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Весні в Україні поки що важко. Навіть у південних областях, де стовпчик термометра цього тижня підніматиметься не вище +5-6 (Одеса, Херсон, Миколаїв). Холодно буде і у Криму, де наступні сім днів очікуються мінусові або ж температури, що ледве перевищуватимуть нуль градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
На більшості території країни потеплішає з 28 лютого. Але й цього дня на Півночі та на Сході (Суми, Харків, Донецьк, Київ) прогнозують сніг. У Хмельницькому, Кропивницькому, Полтаві, Дніпрі, Черкасах, Луганську, Запоріжжі, Маріуполі та Кривому Розі буде холодно аж до перших днів березня.
А тому цвітіння дерев, яке вже, було, починалось у теплі, сонячні дні минулого тижня, буде призупинене.
Низькі концентрації пилку ліщини, вільхи та кипарисових (ялівець, туя) очікуються в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську після 25 лютого.
У Житомирі, Тернополі, Чернівцях, Вінниці, Рівному та Луцьку, де потепління прогнозується з 28-го лютого, пилок у повітрі з’явиться з початком березня.
Через холодну погоду концентрації спор грибів, навіть на Півдні країни, будуть низькими.
Проте, у Європі, де погода є теплішою, концентрації пилку усіх названих рослин вищі.
Раніше, синоптики дали прогноз на останній день зими.