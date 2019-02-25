Алергологи оприлюднили прогноз на тиждень для українців

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Весні в Україні поки що важко. Навіть у південних областях, де стовпчик термометра цього тижня підніматиметься не вище +5-6 (Одеса, Херсон, Миколаїв). Холодно буде і у Криму, де наступні сім днів очікуються мінусові або ж температури, що ледве перевищуватимуть нуль градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.