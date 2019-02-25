Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Весне в Украине пока трудно. Даже в южных областях, где столбик термометра на этой неделе будет подниматься не выше 5-6 (Одесса, Херсон, Николаев). Холодно будет и в Крыму, где следующие семь дней ожидаются минусовые или температуры, которые будут чуть превышать ноль градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.