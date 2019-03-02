Аллерголог рассказала, как подготовиться к сезонной аллергии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Подготовиться и легко перенести сезонные симптомы аллергии лучше всего поможет профессиональное лечение, а также соблюдение определенных рекомендаций. Об этом журналисту УНН рассказала аллерголог Киевского городского аллергоцентра Елена Бачинская.
"Сейчас, пока холодно и морозы, еще нет проявлений поллиноза (сезонного аллергического заболевания - ред.) у людей, еще можно успеть провести лечение аллергенами, чтобы легко перенести сезон цветения", - отметила Бачинская.
По ее словам, хорошо чувствовать себя в течение весеннего и летнего периода поможет, прежде всего, предсезонное лечение аллергии.
Кроме того, во время сезонного цветения следует придерживаться определенных рекомендаций: в ветреную погоду стараться быть дома, не открывать окна в машине, носить головные уборы, умываться при возвращении домой, промывать нос соляными растворами.
Напомним, аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев.