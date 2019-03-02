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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Аллерголог рассказала, как подготовиться к сезонной аллергии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Подготовиться и легко перенести сезонные симптомы аллергии лучше всего поможет профессиональное лечение, а также соблюдение определенных рекомендаций. Об этом журналисту УНН рассказала аллерголог Киевского городского аллергоцентра Елена Бачинская.

"Сейчас, пока холодно и морозы, еще нет проявлений поллиноза (сезонного аллергического заболевания - ред.) у людей, еще можно успеть провести лечение аллергенами, чтобы легко перенести сезон цветения", - отметила Бачинская.

По ее словам, хорошо чувствовать себя в течение весеннего и летнего периода поможет, прежде всего, предсезонное лечение аллергии.

Кроме того, во время сезонного цветения следует придерживаться определенных рекомендаций: в ветреную погоду стараться быть дома, не открывать окна в машине, носить головные уборы, умываться при возвращении домой, промывать нос соляными растворами.

Напомним, аллергологи обнародовали прогноз на неделю для украинцев.

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