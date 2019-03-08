Українців попередили про початок сезону алергії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Вільха та ліщина продовжують своє цвітіння в Україні. З 7 по 14 березня саме їх пилок стане чинником полінозу у Лісовій та Лісостеповій зонах (Захід, Північ, Центр) України. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
Основну скрипку тут гратиме вільха – концентрації її пилкових зерен набуватимуть помірних та високих значень.
Після 10 березня у повітрі з’явиться пилок родички тополі осики. Зустрічаються й поодинокі пилкові зерна в’яза. Проте, обидва ці типи пилку низькоалергенні.
У невисоких концентраціях, особливо – у Криму та на Закарпатті, спостерігатиметься алергенний пилок рослин родини Кипарисові (туя, кипарис, ялівець). Однак, пилок Кипарисових у низьких концентраціях реєструватиметься у всіх містах України, адже туя, ялівець та тис широко використовуються для їх озеленення.
Найменший ризик виникнення симптомів алергій прогнозується для жителів Сум. Тут майже весь тиждень буде холодна та дощова погода.
Дощі знизять ризик виникнення полінозу у Києві, Черкасах, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому, Харкові, Дніпрі 9, 10 та 12 березня. У Хмельницькому, Вінниці, Чернівцях дощитиме 10-12, в Ужгороді – 8, 10, 11, 14, у Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові – 10-11, у Рівному, Житомирі та Чернігові – 8,10, 12, у Запоріжжі, Луганську, Донецьку, Маріуполі – 10, 12, 13.
Із спор грибів, особливо - у дощові дні, - в атмосфері ідентифікуватимуться низькоалергенні аскоспори. Кладоспоріум та алергенна альтернарія реєструватимуться у низьких концентраціях. У повітрі Південних, Східних міст (Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро) та Криму прогнозуються концентрації альтернарії та аскоспор можуть сягати помірних значень.
Нагадаємо, алерголог розповіла, як підготуватися до сезонної алергії.