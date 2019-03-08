Українців попередили про початок сезону алергії

КИЇВ. 8 березня. УНН. Вільха та ліщина продовжують своє цвітіння в Україні. З 7 по 14 березня саме їх пилок стане чинником полінозу у Лісовій та Лісостеповій зонах (Захід, Північ, Центр) України. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.