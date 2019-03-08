Украинцев предупредили о начале сезона аллергии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Ольха и лещина продолжают свое цветение в Украине. С 7 по 14 марта именно их пыльца станет фактором поллиноза в лесной и лесостепной зонах (Запад, Север, Центр) Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.
Основную скрипку здесь будет играть ольха - концентрации ее пыльцевых зерен будут приобретать умеренных и высоких значений.
После 10 марта в воздухе появится пыльца родственников тополя осины. Встречаются и редкие пыльцевые зерна вяза. Однако, оба эти типа пыльцы низкоаллергические.
В невысоких концентрациях, особенно - в Крыму и на Закарпатье, будет наблюдаться аллергенная пыльца растений семейства Кипарисовые (туя, кипарис, можжевельник). Однако, пыльца Кипарисовых в низких концентрациях будет регистрироваться во всех городах Украины, ведь туя, можжевельник и тис широко используются для их озеленения.
Наименьший риск возникновения симптомов аллергии прогнозируется для жителей Сум. Здесь почти всю неделю будет холодная и дождливая погода.
Дожди снизят риск возникновения поллиноза в Киеве, Черкассах, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Полтаве, Кропивницком, Харькове, Днепре 9, 10 и 12 марта. В Хмельницком, Виннице, Черновцах дожди 10-12, в Ужгороде - 8, 10, 11, 14, в Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке, Львове - 10-11, в Ровно, Житомире и Чернигове - 8,10, 12, в Запорожье, Луганске, Донецке, Мариуполе - 10, 12, 13.
Из спор грибов, особенно - в дождливые дни - в атмосфере будут идентифицироваться низкоаллергические аскоспоры. Кладоспориум и аллергенное альтернария регистрироваться в низких концентрациях. В воздухе Южных, Восточных городов (Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепр) и Крыму прогнозируются концентрации альтернарии и аскоспор, могут достигать умеренных значений.
Напомним, аллерголог рассказала, как подготовиться к сезонной аллергии.