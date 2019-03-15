В Украине начинается цветение тополя

А симптомы поллиноза этой неделе у жителей Лесной и лесостепной зон будет вызывать в основном пыльца ольхи. Она высокоаллергенная и будет наблюдаться в умеренных и низких концентрациях.

Низкими и умеренными будут и концентрации аллергенного пыльцы орешника.



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В воздухе городов Лесной и лесостепной зон, особенно - Закарпатья - появятся первые пыльцевые зерна березы, но они пока не будут аллергенной породы. Тем более, что на лесистых территориях Украины на следующей неделе прогнозируют дожди, которые снизят концентрации аллергенов в воздухе. Так, в Ужгороде, Львове и Ровно дожди 14-16 и 19 марта в Ивано-Франковске, Житомире, Виннице, Киеве - 16, 18, 19, в Луцке и Тернополе - 14-17, 19, в Черновцах и Хмельницком - 16 , 19, 21, в Чернигове, Черкассах и Полтаве - 16, 17, 19 числа.



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В конце недели в воздухе городов всей Украине появится пыльца ясеня, к которому, по данным молекулярной диагностики, чувствительные около 20% больных поллинозом украинцев. Однако, пыльца этого растения будет пока единичной, как и пыльцевые зерна неаллергенной ивы. Так же в низких и очень низких концентрациях в воздухе будет наблюдаться пыльца кипарисовых (кипариса - в Крыму и туи, тиса и можжевельника на остальной территории страны).

Как сообщал УНН, украинский предупредили о начале сезона аллергии.