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В Украине начинается цветение тополя

Киев • УНН

 • 123429 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. С этой недели (15-21 марта) на территории лесной и лесостепной зон начнется цветение тополя. Так, цветет тополь именно сейчас, ведь ее пух, который ошибочно считают фактором аллергии, есть уже семенами, то есть - зародышем растения, который образуется после опыления женских сережек тополя пыльцой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.

В Украине начинается цветение тополя

А симптомы поллиноза этой неделе у жителей Лесной и лесостепной зон будет вызывать в основном пыльца ольхи. Она высокоаллергенная и будет наблюдаться в умеренных и низких концентрациях.

Низкими и умеренными будут и концентрации аллергенного пыльцы орешника.

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В воздухе городов Лесной и лесостепной зон, особенно - Закарпатья - появятся первые пыльцевые зерна березы, но они пока не будут аллергенной породы. Тем более, что на лесистых территориях Украины на следующей неделе прогнозируют дожди, которые снизят концентрации аллергенов в воздухе. Так, в Ужгороде, Львове и Ровно дожди 14-16 и 19 марта в Ивано-Франковске, Житомире, Виннице, Киеве - 16, 18, 19, в Луцке и Тернополе - 14-17, 19, в Черновцах и Хмельницком - 16 , 19, 21, в Чернигове, Черкассах и Полтаве - 16, 17, 19 числа.

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В конце недели в воздухе городов всей Украине появится пыльца ясеня, к которому, по данным молекулярной диагностики, чувствительные около 20% больных поллинозом украинцев. Однако, пыльца этого растения будет пока единичной, как и пыльцевые зерна неаллергенной ивы. Так же в низких и очень низких концентрациях в воздухе будет наблюдаться пыльца кипарисовых (кипариса - в Крыму и туи, тиса и можжевельника на остальной территории страны).

Как сообщал УНН, украинский предупредили о начале сезона аллергии.

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