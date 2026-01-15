Албания может присоединиться к программе PURL в этом году: Зеленский встретился со Спиропали
Киев • УНН
Президент Украины встретился с министром по вопросам Европы и иностранных дел Албании Элисой Спиропали. Обсуждались оборонное производство, интеграция в ЕС и возможное присоединение Албании к программе PURL в этом году.
Сегодня в Украине министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Элиса Спиропали. Этот визит – во время очень сложных дней для Украины, для наших людей. И это сильный сигнал поддержки. Ценим и то, что сегодня министр не просто здесь, но и лично посещает и поддерживает наших воинов, проходящих реабилитацию
По его словам, прежде всего во время встречи обсудили военное сотрудничество – оборонное производство, интеграцию Украины и Албании в ЕС – это общая цель наших стран – и развитие программы PURL, а именно – возможное присоединение Албании к программе в этом году.
Отдельно Глава государства проинформировал о наших усилиях в дипломатии с партнерами ради мира. Обсудили и усиление санкций против РФ. Санкции – критически важный инструмент для ослабления способности России продолжать войну.
Отметил Элису Спиропали орденом княгини Ольги I степени. Спасибо за поддержку Украины. Очень благодарны Албании за поддержку с самого начала этой войны
