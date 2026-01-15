$43.180.08
14:15 • 4994 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 11787 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 42071 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 54531 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 31365 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31206 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50072 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40704 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41693 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35908 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
The New York Times
MIM-104 Patriot

Албания может присоединиться к программе PURL в этом году: Зеленский встретился со Спиропали

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины встретился с министром по вопросам Европы и иностранных дел Албании Элисой Спиропали. Обсуждались оборонное производство, интеграция в ЕС и возможное присоединение Албании к программе PURL в этом году.

Албания может присоединиться к программе PURL в этом году: Зеленский встретился со Спиропали

Президент Украины встретился с министром по вопросам Европы и иностранных дел Албании Элисой Спиропали. Обсудили оборонное производство, а также возможное присоединение Албании к программе PURL в этом году, передает УНН.

Сегодня в Украине министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Элиса Спиропали. Этот визит – во время очень сложных дней для Украины, для наших людей. И это сильный сигнал поддержки. Ценим и то, что сегодня министр не просто здесь, но и лично посещает и поддерживает наших воинов, проходящих реабилитацию 

- сообщил Зеленский.

 По его словам, прежде всего во время встречи обсудили военное сотрудничество – оборонное производство, интеграцию Украины и Албании в ЕС – это общая цель наших стран – и развитие программы PURL, а именно – возможное присоединение Албании к программе в этом году.

Отдельно Глава государства проинформировал о наших усилиях в дипломатии с партнерами ради мира. Обсудили и усиление санкций против РФ. Санкции – критически важный инструмент для ослабления способности России продолжать войну.

Отметил Элису Спиропали орденом княгини Ольги I степени. Спасибо за поддержку Украины. Очень благодарны Албании за поддержку с самого начала этой войны 

- резюмировал Зеленский.

Албания стала первой страной в мире, где министром назначили ИИ11.09.25, 20:23 • 4239 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Албания
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина