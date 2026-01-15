Албанія може приєднатися до програми PURL цього року: Зеленський зустрівся із Спіропалі

Президент України зустрівся із міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі. Обговорили оборонне виробництво, а також можливе приєднання Албанії до програми PURL цього року, передає УНН.

Сьогодні в Україні міністерка з питань Європи та закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі. Цей візит – під час дуже складних днів для України, для наших людей. І це сильний сигнал підтримки. Цінуємо й те, що сьогодні міністерка не просто тут, а й особисто відвідує та підтримує наших воїнів, які проходять реабілітацію - повідомив Зеленський.

За його словами, передусім під час зустрічі обговорили військову співпрацю – оборонне виробництво, інтеграцію України та Албанії до ЄС – це спільна мета наших країн – та розвиток програми PURL, а саме – можливе приєднання Албанії до програми цього року.

Окремо Глава держави поінформував про наші зусилля в дипломатії з партнерами заради миру. Обговорили й посилення санкцій проти рф. Санкції – критично важливий інструмент для послаблення здатності росії продовжувати війну.

Відзначив Елісу Спіропалі орденом княгині Ольги І ступеня. Дякую за підтримку України. Дуже вдячні Албанії за підтримку від самого початку цієї війни - резюмував Зеленський.

Албанія стала першою країною у світі, де міністром призначили ШІ