Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Публікації
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Віталій Кличко
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
MIM-104 Patriot

Албанія може приєднатися до програми PURL цього року: Зеленський зустрівся із Спіропалі

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент України зустрівся з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії Елісою Спіропалі. Обговорювалися оборонне виробництво, інтеграція до ЄС та можливе приєднання Албанії до програми PURL цього року.

Албанія може приєднатися до програми PURL цього року: Зеленський зустрівся із Спіропалі

Президент України зустрівся із міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі. Обговорили оборонне виробництво, а також можливе приєднання Албанії до програми PURL цього року, передає УНН.

Сьогодні в Україні міністерка з питань Європи та закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі. Цей візит – під час дуже складних днів для України, для наших людей. І це сильний сигнал підтримки. Цінуємо й те, що сьогодні міністерка не просто тут, а й особисто відвідує та підтримує наших воїнів, які проходять реабілітацію 

- повідомив Зеленський.

 За його словами, передусім під час зустрічі обговорили військову співпрацю – оборонне виробництво, інтеграцію України та Албанії до ЄС – це спільна мета наших країн – та розвиток програми PURL, а саме – можливе приєднання Албанії до програми цього року.

Окремо Глава держави поінформував про наші зусилля в дипломатії з партнерами заради миру. Обговорили й посилення санкцій проти рф. Санкції – критично важливий інструмент для послаблення здатності росії продовжувати війну.

Відзначив Елісу Спіропалі орденом княгині Ольги І ступеня. Дякую за підтримку України. Дуже вдячні Албанії за підтримку від самого початку цієї війни 

- резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Албанія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна