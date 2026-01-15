Албанія може приєднатися до програми PURL цього року: Зеленський зустрівся із Спіропалі
Президент України зустрівся з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії Елісою Спіропалі. Обговорювалися оборонне виробництво, інтеграція до ЄС та можливе приєднання Албанії до програми PURL цього року.
Сьогодні в Україні міністерка з питань Європи та закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі. Цей візит – під час дуже складних днів для України, для наших людей. І це сильний сигнал підтримки. Цінуємо й те, що сьогодні міністерка не просто тут, а й особисто відвідує та підтримує наших воїнів, які проходять реабілітацію
За його словами, передусім під час зустрічі обговорили військову співпрацю – оборонне виробництво, інтеграцію України та Албанії до ЄС – це спільна мета наших країн – та розвиток програми PURL, а саме – можливе приєднання Албанії до програми цього року.
Окремо Глава держави поінформував про наші зусилля в дипломатії з партнерами заради миру. Обговорили й посилення санкцій проти рф. Санкції – критично важливий інструмент для послаблення здатності росії продовжувати війну.
Відзначив Елісу Спіропалі орденом княгині Ольги І ступеня. Дякую за підтримку України. Дуже вдячні Албанії за підтримку від самого початку цієї війни
