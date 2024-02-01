Акции технологических гигантов упали почти на 200 миллиардов долларов после сокращения интереса инвесторов к ИИ

Компании, связанные с искусственным интеллектом, потеряли 190 миллиардов долларов рыночной стоимости после того, как Microsoft, Alphabet и Advanced Micro Devices опубликовали квартальные результаты, которые не впечатлили инвесторов, ожидавших стремительного роста их акций. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Распродажа акций после отчетов технологических гигантов подчеркнула завышенные ожидания инвесторов на волне развития искусственного интеллекта, что подняло акции компаний до рекордных максимумов благодаря обещаниям внедрить эту технологию в корпоративный ландшафт.

Акции Alphabet упали на 5,6% после того, как доход от рекламы в декабре не оправдал ожиданий.

Alphabet также заявил, что его расходы на центры обработки данных для поддержки планов по ИИ в этом году возрастут, подчеркнув расходы на жесткую конкуренцию с конкурентом Microsoft в области ИИ.

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Microsoft превзошла прогнозы аналитиков по квартальному доходу, поскольку новые функции ИИ помогли привлечь клиентов к ее облачным и Windows-сервисам. Тем не менее, акции компании упали на 0,7% на расширенных торгах после того, как во вторник они ненадолго достигли рекордного дневного максимума.

Оптимизм в отношении ИИ подтолкнул рыночную стоимость акций Microsoft выше $3 трлн в этом месяце, затмив Apple.

Производитель микросхем Advanced Micro упал на 6% после того, как его прогноз по доходам в первом квартале не оправдался, даже несмотря на то, что он прогнозировал высокие продажи своих ИИ-процессоров.

Акции Nvidia, которые выросли на 27% в январе после более чем трехкратного роста в прошлом году на оптимизме в отношении ИИ, также вернули часть этой прибыли на длительных торгах, снизившись более чем на 2%.

Производитель серверов Super Micro Computer, еще одна компания, которая выиграла от спроса, связанного с искусственным интеллектом, упала более чем на 3%. Ранее во вторник она поднялась до рекордно высокого уровня после того, как накануне опубликовала потрясающие квартальные результаты.

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