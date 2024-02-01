Акції технологічних гігантів впали майже на 200 мільярдів доларів після скорочення інтересу інвесторів до ШІ

Компанії, пов'язані зі штучним інтелектом, втратили 190 мільярдів доларів ринкової вартості після того, як Microsoft, Alphabet і Advanced Micro Devices опублікували квартальні результати, які не вразили інвесторів, що очікували стрімкого зростання їхніх акцій. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Розпродаж акцій після звітів технологічних гігантів підкреслив завищені очікування інвесторів на хвилі розвитку штучного інтелекту, що підняло акції компаній до рекордних максимумів завдяки обіцянкам впровадити цю технологію в корпоративний ландшафт.

Акції Alphabet впали на 5,6% після того, як дохід від реклами в грудні не виправдав очікувань.

Alphabet також заявив, що його витрати на центри обробки даних для підтримки планів по ШІ в цьому році зростуть, підкресливши витрати на жорстку конкуренцію з конкурентом Microsoft в області ШІ.

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Microsoft перевершила прогнози аналітиків щодо квартального доходу, оскільки нові функції ШІ допомогли залучити клієнтів до її хмарних і Windows-сервісів. Проте, акції компанії впали на 0,7% на розширених торгах після того, як у вівторок вони ненадовго досягли рекордного денного максимуму.

Оптимізм щодо ШІ підштовхнув ринкову вартість акцій Microsoft вище $3 трлн в цьому місяці, затьмаривши Apple.

Виробник мікросхем Advanced Micro впав на 6% після того, як його прогноз по доходах в першому кварталі не виправдався, навіть незважаючи на те, що він прогнозував високі продажі своїх ШІ-процесорів.

Акції Nvidia, які виросли на 27% в січні після більш ніж триразового зростання в минулому році на оптимізмі щодо ШІ, також повернули частину цього прибутку на тривалих торгах, знизившись більш ніж на 2%.

Виробник серверів Super Micro Computer, ще одна компанія, яка виграла від попиту, пов'язаного зі штучним інтелектом, впала більш ніж на 3%. Раніше у вівторок вона піднялася до рекордно високого рівня після того, як напередодні опублікувала приголомшливі квартальні результати.

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