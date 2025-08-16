Акции на Уолл-стрит падают на фоне переговоров Трампа и Путина

$41.450.06
48.440.21
ukenru
20:15 • 3102 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 3980 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 7086 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 13324 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 87448 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 137694 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80121 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 133092 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55256 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80827 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0.8м/с
68%
754мм
Популярные новости
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN15 августа, 11:58 • 36149 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto15 августа, 12:08 • 89413 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto15 августа, 13:34 • 29701 просмотра
Самолет путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в АнкориджеPhoto15:36 • 11570 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске18:39 • 10549 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 137694 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 125834 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 133092 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 153309 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 239763 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Каролин Ливитт
Актуальные места
Аляска
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 98731 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 181328 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 128262 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 143554 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 190694 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Lockheed Martin F-22 Raptor
Northrop Grumman B-2 Spirit
Нефть

Акции на Уолл-стрит падают на фоне переговоров Трампа и Путина

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Трейдеры Уолл-стрит снизили акции с исторических максимумов на фоне неоднозначных экономических данных США и встречи Трампа с Путиным. Индекс S&P 500 упал, тогда как UnitedHealth Group и акции солнечной энергетики выросли.

Акции на Уолл-стрит падают на фоне переговоров Трампа и Путина

Трейдеры с Уолл-стрит снизили акции с исторических максимумов, поскольку данные показали неоднозначные признаки того, как американские потребители относятся к экономике. Инвесторы также внимательно следили за личной встречей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет УНН со ссылкой на Financial Post.

Детали

После роста с апрельских минимумов индекс S&P 500 упал. Applied Materials Inc. возглавила потери производителей чипов с неутешительными прогнозами. UnitedHealth Group взлетела, поскольку значительные фонды поступили к страховщику. Акции солнечной энергетики выросли. Долгосрочные казначейские облигации показали более низкие показатели. Доллар и нефть отступили.

Хотя мы не можем предсказать результат саммита на Аляске, мы следим за потенциальными деструктивными факторами, поскольку торговая среда, по нашему мнению, остается очень чувствительной к риску заголовков

– сказал Дэн Вантробски из Janney Montgomery Scott.

До этого экономические данные показали широкий рост розничных продаж в США, чему способствовали продажи автомобилей и крупные онлайн-акции. Позже отдельный отчет показал, что настроения потребителей неожиданно упали впервые с апреля, а инфляционные ожидания выросли.

Потребители больше не готовятся к худшему сценарию для экономики, которого опасались в апреле. Однако потребители продолжают ожидать ухудшения как инфляции, так и безработицы в будущем

– сказал Питер Буквар, автор The Boock Report.

Встреча Трампа и путина: диктатор рф проигнорировал вопрос о прекращении геноцида в Украине15.08.25, 22:37 • 2484 просмотра

Брет Кенвелл говорит, что показатели розничных продаж за июль не обязательно были взрывными. Однако продажи контрольной группы, используемые в расчете валового внутреннего продукта, превзошли ожидания экономистов, тогда как и без того сильный отчет за июнь был пересмотрен еще выше.

Розничные торговцы начнут отчитываться о прибыли на следующей неделе, что должно дать больше информации о поведении потребителей, отметил он.

По словам Криса Заккарелли из Northlight Asset Management, пока потребительские расходы будут оставаться на высоком уровне, а компании смогут удерживать работников благодаря этим высоким расходам, маховик может продолжать вращаться.

Хотя потребитель выглядит относительно здоровым, ФРС находится в затруднительном положении со своим двойным мандатом максимальной занятости и стабильных цен. Если они решат снизить ставки, как ожидает рынок сейчас, это может быть еще одним преимуществом для потребителей

- сказал Кенвелл

Дополнение

Президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин, начали переговоры на Аляске. Во время их рукопожатия над головой пролетели бомбардировщики B-2 и истребители F-22.

"Историческое": Белый дом показал новое фото встречи Трампа и путина16.08.25, 00:07 • 510 просмотров

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты