Акции на Уолл-стрит падают на фоне переговоров Трампа и Путина

Трейдеры с Уолл-стрит снизили акции с исторических максимумов, поскольку данные показали неоднозначные признаки того, как американские потребители относятся к экономике. Инвесторы также внимательно следили за личной встречей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет УНН со ссылкой на Financial Post.

После роста с апрельских минимумов индекс S&P 500 упал. Applied Materials Inc. возглавила потери производителей чипов с неутешительными прогнозами. UnitedHealth Group взлетела, поскольку значительные фонды поступили к страховщику. Акции солнечной энергетики выросли. Долгосрочные казначейские облигации показали более низкие показатели. Доллар и нефть отступили.

Хотя мы не можем предсказать результат саммита на Аляске, мы следим за потенциальными деструктивными факторами, поскольку торговая среда, по нашему мнению, остается очень чувствительной к риску заголовков – сказал Дэн Вантробски из Janney Montgomery Scott.

До этого экономические данные показали широкий рост розничных продаж в США, чему способствовали продажи автомобилей и крупные онлайн-акции. Позже отдельный отчет показал, что настроения потребителей неожиданно упали впервые с апреля, а инфляционные ожидания выросли.

Потребители больше не готовятся к худшему сценарию для экономики, которого опасались в апреле. Однако потребители продолжают ожидать ухудшения как инфляции, так и безработицы в будущем – сказал Питер Буквар, автор The Boock Report.

Брет Кенвелл говорит, что показатели розничных продаж за июль не обязательно были взрывными. Однако продажи контрольной группы, используемые в расчете валового внутреннего продукта, превзошли ожидания экономистов, тогда как и без того сильный отчет за июнь был пересмотрен еще выше.

Розничные торговцы начнут отчитываться о прибыли на следующей неделе, что должно дать больше информации о поведении потребителей, отметил он.

По словам Криса Заккарелли из Northlight Asset Management, пока потребительские расходы будут оставаться на высоком уровне, а компании смогут удерживать работников благодаря этим высоким расходам, маховик может продолжать вращаться.

Хотя потребитель выглядит относительно здоровым, ФРС находится в затруднительном положении со своим двойным мандатом максимальной занятости и стабильных цен. Если они решат снизить ставки, как ожидает рынок сейчас, это может быть еще одним преимуществом для потребителей - сказал Кенвелл

Президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин, начали переговоры на Аляске. Во время их рукопожатия над головой пролетели бомбардировщики B-2 и истребители F-22.

