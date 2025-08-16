Акції на Волл-стріт падають на тлі перемовин Трампа та путіна

Трейдери з Волл-стріт знизили акції з історичних максимумів, оскільки дані показали неоднозначні ознаки того, як американські споживачі ставляться до економіки. Інвестори також уважно стежили за особистою зустріччю між Дональдом Трампом та володимиром путіним, пише УНН з посиланням на Financial Post.

Деталі

Після зростання з квітневих мінімумів індекс S&P 500 впав. Applied Materials Inc. очолила втрати виробників чіпів з невтішними прогнозами. UnitedHealth Group злетіла, оскільки значні фонди надійшли до страховика. Акції сонячної енергетики зросли. Довгострокові казначейські облігації показали нижчі показники. Долар та нафта відступили.

Хоча ми не можемо передбачити результат саміту на Алясці, ми стежимо за потенційними деструктивними факторами, оскільки торговельне середовище, на нашу думку, залишається дуже чутливим до ризику заголовків – сказав Ден Вантробскі з Janney Montgomery Scott.

До цього економічні дані показали широке зростання роздрібних продажів у США, чому сприяли продажі автомобілів та великі онлайн-акції. Пізніше окремий звіт показав, що настрої споживачів несподівано впали вперше з квітня, а інфляційні очікування зросли.

Споживачі більше не готуються до найгіршого сценарію для економіки, якого побоювалися у квітні. Однак споживачі продовжують очікувати погіршення як інфляції, так і безробіття в майбутньому – сказав Пітер Буквар, автор The Boock Report.

Брет Кенвелл каже, що показники роздрібних продажів за липень не обов’язково були вибуховими. Однак продажі контрольної групи, які використовуються в розрахунку валового внутрішнього продукту, перевершили очікування економістів, тоді як і без того сильний звіт за червень був переглянутий ще вище.

Роздрібні торговці почнуть звітувати про прибутки наступного тижня, що має дати більше інформації про поведінку споживачів, зазначив він.

За словами Кріса Заккареллі з Northlight Asset Management, доки споживчі витрати залишатимуться на високому рівні, а компанії зможуть утримувати працівників завдяки цим високим витратам, маховик може продовжувати обертатися.

Хоча споживач виглядає відносно здоровим, ФРС знаходиться у скрутному становищі зі своїм подвійним мандатом максимальної зайнятості та стабільних цін. Якщо вони вирішать знизити ставки, як очікує ринок наразі, це може бути ще однією перевагою для споживачів - сказав Кенвелл

Доповнення

Президенти США та росії, Дональд Трамп і володимир путін, розпочали переговори на Алясці. Під час їхнього рукостискання над головою пролетіли бомбардувальники B-2 та винищувачі F-22.

