Акції на Волл-стріт падають на тлі перемовин Трампа та путіна

20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN15 серпня, 11:58
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним 15 серпня, 12:08
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп диму15 серпня, 13:34
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в Анкоріджі15:36
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці18:39
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів15 серпня, 07:14
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Керолайн Левітт
Аляска
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"14 серпня, 14:12
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40
Гривня
Безпілотний літальний апарат
F-22 Raptor
B-2 Spirit
Нафта

Акції на Волл-стріт падають на тлі перемовин Трампа та путіна

Київ • УНН

 116 перегляди

Трейдери Волл-стріт знизили акції з історичних максимумів на тлі неоднозначних економічних даних США та зустрічі Трампа з путіним. Індекс S&P 500 впав, тоді як UnitedHealth Group та акції сонячної енергетики зросли.

Акції на Волл-стріт падають на тлі перемовин Трампа та путіна

Трейдери з Волл-стріт знизили акції з історичних максимумів, оскільки дані показали неоднозначні ознаки того, як американські споживачі ставляться до економіки. Інвестори також уважно стежили за особистою зустріччю між Дональдом Трампом та володимиром путіним, пише УНН з посиланням на Financial Post.

Деталі

Після зростання з квітневих мінімумів індекс S&P 500 впав. Applied Materials Inc. очолила втрати виробників чіпів з невтішними прогнозами. UnitedHealth Group злетіла, оскільки значні фонди надійшли до страховика. Акції сонячної енергетики зросли. Довгострокові казначейські облігації показали нижчі показники. Долар та нафта відступили.

Хоча ми не можемо передбачити результат саміту на Алясці, ми стежимо за потенційними деструктивними факторами, оскільки торговельне середовище, на нашу думку, залишається дуже чутливим до ризику заголовків

– сказав Ден Вантробскі з Janney Montgomery Scott.

До цього економічні дані показали широке зростання роздрібних продажів у США, чому сприяли продажі автомобілів та великі онлайн-акції. Пізніше окремий звіт показав, що настрої споживачів несподівано впали вперше з квітня, а інфляційні очікування зросли.

Споживачі більше не готуються до найгіршого сценарію для економіки, якого побоювалися у квітні. Однак споживачі продовжують очікувати погіршення як інфляції, так і безробіття в майбутньому

– сказав Пітер Буквар, автор The Boock Report.

Зустріч Трампа і путіна: диктатор рф проігнорував запитання про припинення геноциду в Україні15.08.25, 22:37

Брет Кенвелл каже, що показники роздрібних продажів за липень не обов’язково були вибуховими. Однак продажі контрольної групи, які використовуються в розрахунку валового внутрішнього продукту, перевершили очікування економістів, тоді як і без того сильний звіт за червень був переглянутий ще вище.

Роздрібні торговці почнуть звітувати про прибутки наступного тижня, що має дати більше інформації про поведінку споживачів, зазначив він.

За словами Кріса Заккареллі з Northlight Asset Management, доки споживчі витрати залишатимуться на високому рівні, а компанії зможуть утримувати працівників завдяки цим високим витратам, маховик може продовжувати обертатися.

Хоча споживач виглядає відносно здоровим, ФРС знаходиться у скрутному становищі зі своїм подвійним мандатом максимальної зайнятості та стабільних цін. Якщо вони вирішать знизити ставки, як очікує ринок наразі, це може бути ще однією перевагою для споживачів

- сказав Кенвелл

Доповнення

Президенти США та росії, Дональд Трамп і володимир путін, розпочали переговори на Алясці. Під час їхнього рукостискання над головою пролетіли бомбардувальники B-2 та винищувачі F-22.

"Історичне": Білий дім показав нове фото зустрічі Трампа і путіна16.08.25, 00:07

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки