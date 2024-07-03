Активность СБУ приостановилась: нардеп о применении санкций к лицам, связанным с рф

Активность Службы безопасности Украины относительно выявления физических и юридических лиц, связанных со страной-агрессором, несколько снизилась, а сам процесс применения санкций и взыскания имущества очень длительный. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала народный депутат Нина Южанина.

Мне кажется, что в этом направлении активность СБУ приостановилась. В чем проблема – не могу достоверно сказать. Но, с другой стороны, я смотрю как медленно, возможно это с технической точки зрения и не медленно, но как Специализированная антикоррупционная прокуратура принимает решение по представлению Минюста о наложении санкций на активы лиц, в отношении которых уже принято решение СНБО. Это процесс очень сложный. И я недавно писала, что за весь период только 54 дела переданы, и только по нескольким приняты решения - отметила Южанина.

По ее словам, процесс взыскания имущества и изъятия собственности у лиц, в отношении которых были применены санкции, сложный и медленный, ведь должна быть чистота действий со стороны государства.

"Даже с тем пулом уже принятых санкций и в отношении юридических, и в отношении физических лиц у нас технические такие долгосрочные процедуры, которые еще не привели ни к какому положительному результату для пополнения бюджета или экономики Украины. Оно выполняется, но процесс очень длительный и требует времени", - отметила Южанина.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Omega Terminal S.A. Ипатова служит основным прикрытием для ее руководителя – гражданина рф Ипатова, позволяющим ему спокойно работать в Украине. Согласно открытым данным, швейцарская компания Ипатова является учредителем одноименной украинской компании "Омега Терминал-Украина". Примечательно, что эта компания россиянина работает с компанией "Аттолло Гранум" через которую одесские бизнесмены Гроза и Науменко попытались сохранить контроль над зерновым терминалом "Олимпекс".

"Аттолло Гранум" также фигурирует в нескольких уголовных производствах по фактам уклонения от уплаты налогов, а также с большой вероятностью активно сотрудничает с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным. Ипатов также руководит еще одной швейцарской компанией Грозы и Науменко - GNT Europe SA. Эта компания не просто входит в агрохолдинг GNT Group Грозы и Науменко, она владеет в Украине долями в ряде компаний, которые продолжают работать и после широкомасштабного вторжения россии. Более того, некоторые даже подозреваются в сером экспорте зерновых.