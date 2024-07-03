Активність СБУ призупинилася: нардеп про застосування санкцій до осіб, пов'язаних з рф

Активність Служби безпеки України щодо виявлення фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із країною-агресором, дещо знизилася, а сам процес застосування санкцій та стягнення майна дуже тривалий. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила народний депутат Ніна Южаніна.

Мені здається, що в цьому напрямку активність СБУ призупинилася. У чому проблема - не можу достовірно сказати. Але, з іншого боку, я дивлюся, як повільно, можливо, це з технічного погляду і не повільно, але як Спеціалізована антикорупційна прокуратура ухвалює рішення за поданням Мін'юсту щодо накладення санкцій на активи осіб, щодо яких уже ухвалено рішення РНБО. Це процес дуже складний. І я нещодавно писала, що за весь період тільки 54 справи передано, і тільки за кількома ухвалено рішення - зазначила Южаніна.

За її словами, процес стягнення майна та вилучення власності в осіб, щодо яких було застосовано санкції, складний і повільний, адже має бути чистота дій з боку держави.

"Навіть із тим пулом уже прийнятих санкцій і щодо юридичних, і щодо фізичних осіб у нас технічні такі довгострокові процедури, які ще не призвели до жодного позитивного результату для поповнення бюджету чи економіки України. Воно виконується, але процес дуже тривалий і потребує часу", - зазначила Южаніна.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Omega Terminal S.A. S.A. Іпатова слугує основним прикриттям для її керівника - громадянина рф Іпатова, що дозволяє йому спокійно працювати в Україні. Згідно з відкритими даними, швейцарська компанія Іпатова є засновником однойменної української компанії "Омега Термінал-Україна". Примітно, що ця компанія росіянина працює з компанією "Аттолло Гранум", через яку одеські бізнесмени Гроза і Науменко спробували зберегти контроль над зерновим терміналом "Олімпекс".

"Аттолло Гранум" також фігурує в кількох кримінальних провадженнях за фактами ухилення від сплати податків, а також, з великою ймовірністю, активно співпрацює з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним. Іпатов також керує ще однією швейцарською компанією Грози і Науменка - GNT Europe SA. Ця компанія не просто входить до агрохолдингу GNT Group Грози та Науменка, вона володіє в Україні частками в низці компаній, які продовжують працювати і після широкомасштабного вторгнення росії. Ба більше, деякі навіть підозрюються в сірому експорті зернових.