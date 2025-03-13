AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: как и когда пройдет международный саммит для специалистов агросектора?
Киев • УНН
6 июня 2025 года в Киеве состоится Agro Ukraine Summit. Саммит объединит производителей, переработчиков, логистов и трейдеров для обсуждения развития агросектора.
6 июня 2025 года состоится Agro Ukraine Summit – крупное международное агрособытие, которое объединит всех ключевых стейкхолдеров аграрного и продовольственного секторов Украины.
Задача саммита: определить текущие вызовы и возможности развития агросектора, обсудить пути интеграции в ЕС и сформировать видение агропродовольственного будущего Украины.
Место проведения: г. Киев, Парковая дорога 16а, КВЦ "Парковый"
Для кого событие: производители продукции растениеводства и животноводства, элеваторы, переработчики агропродукции, логисты, трейдеры и все компании, обеспечивающие соответствующие отрасли оборудованием, технологиями и услугами.
Количество участников: 2500+
Саммит будет включать:
- 6 конференций:
- "Agro Ukraine Summit"
- "Прибыльное земледелие"
- "Агропереработка и хранение"
- "Эффективное животноводство и птицеводство"
- "Агроэнергетика и агроэнергобезопасность"
- "Агроцифровизация и роботизация"
- Выступления специалистов отраслей с кейсами эффективного ведения агробизнеса, представителей власти и экспертной среды;
- Выставку технологических решений и оборудования от ведущих производителей (100+ стендов);
- Живую музыку, лаунж зону;
- Кофе-паузы, фуршеты.
Больше информации узнавайте на официальном сайте: https://agro-ukraine-summit.com
По вопросам партнерства и участия в выставке обращайтесь к организаторам по контактам:
+38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 | [email protected]