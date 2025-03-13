AGRO UKRAINE SUMMIT 2025: як і коли пройде міжнародний саміт для фахівців агросектору?
Київ • УНН
6 червня 2025 року в Києві відбудеться Agro Ukraine Summit. Саміт об'єднає виробників, переробників, логістів та трейдерів для обговорення розвитку агросектору.
6 червня 2025 року відбудеться Agro Ukraine Summit – велика міжнародна агроподія, яка об'єднає всіх ключових стейкхолдерів аграрного та продовольчого секторів України.
Завдання саміту: визначити поточні виклики й можливості розвитку агросектору, обговорити шляхи інтеграції в ЄС та сформувати бачення агропродовольчого майбутнього України.
Місце проведення: м. Київ, Паркова дорога 16а, КВЦ "Парковий"
Для кого подія: виробники продукції рослинництва і тваринництва, елеватори, переробники агропродукції, логісти, трейдери та усі компанії, що забезпечують відповідні галузі обладнанням, технологіями і послугами.
Кількість учасників: 2500+
Саміт включатиме:
- 6 конференцій:
- "Agro Ukraine Summit"
- "Прибуткове землеробство"
- "Агропереробка та зберігання"
- "Ефективне тваринництво і птахівництво"
- "Агроенергетика та агроенергобезпека"
- "Агроцифровізація та роботизація"
- Виступи фахівців галузей з кейсами ефективного ведення агробізнесу, представників влади та експертного середовища;
- Виставку технологічних рішень і обладнання від провідних виробників (100+ стендів);
- Живу музику, лаунж зону;
- Кава-паузи, фуршети.
Більше інформації дізнавайтеся на офіційному сайті: https://agro-ukraine-summit.com
З питань партнерства та участі у виставці звертайтеся до організаторів за контактами:
+38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 | [email protected]