Афинский Акрополь снова закрывают из-за сильной жары в Греции

Правительство Греции призвало работников, занятых на открытом воздухе, приостановить работу, а также закрыло Акрополь на фоне третьей волны жары, которая накрыла страну этим летом. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Министерство по чрезвычайным ситуациям и климатическому кризису Греции предупредило, что со вторника по пятницу температура достигнет пиковых значений - в некоторых регионах до +43°C.

Власти и спасательные службы находятся в состоянии высокой готовности. Работникам рекомендовано приостанавливать работы на улице в самый жаркий период дня.

В июне масштабный лесной пожар уже уничтожил леса и оливковые рощи на острове Крит.

Правительство также призывает туристов и жителей избегать жары и скоплений людей, пользоваться вентиляторами или кондиционерами, носить легкую дышащую одежду, употреблять легкую пищу, пить много воды и отказаться от алкоголя.

Акрополь, самая известная историческая достопримечательность Греции, будет закрыт с 12:00 до 17:00 во вторник и среду.

Министерство труда посоветовало лицам с хроническими заболеваниями работать дистанционно.

Также министерство распорядилось, чтобы курьеры, доставщики еды и строители в Афинах прекратили работу с 12:00 до 17:00.

Дополнение

Эта волна жары — часть более широкой тенденции по южной Европе, где высокие температуры вызывают лесные пожары во Франции, Албании и Испании.

Греция, ежегодно привлекающая миллионы туристов и известная своим жарким, засушливым летом, все чаще ощущает последствия изменений климата.

В последние годы страна страдает от более долгих и сильных волн жары, разрушительных наводнений и масштабных пожаров.

В прошлом месяце Западную Европу уже накрыла мощная волна жары, которая вызвала смерти, лесные пожары и предупреждения для населения по всему региону. Тысячи людей были эвакуированы, десятки пострадали во Франции, Испании и Греции.

Напомним

8 июля главная археологическая достопримечательность Греции, Акрополь, была частично закрыта из-за четырехдневной сильной жары. Температура в Афинах достигала 38 градусов по Цельсию, а в других регионах до 42 градусов.