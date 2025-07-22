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Афінський Акрополь знову закривають через сильну спеку в Греції

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Греція закриває Акрополь та закликає працівників на відкритому повітрі призупинити роботу через третю хвилю спеки, що принесе температури до +43°C. Влада перебуває у стані високої готовності, а туристам та мешканцям рекомендовано уникати спеки та скупчень людей.

Афінський Акрополь знову закривають через сильну спеку в Греції

Уряд Греції закликав працівників, зайнятих на відкритому повітрі, призупинити роботу, а також закрив Акрополь на тлі третьої хвилі спеки, яка накрила країну цього літа. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Міністерство з надзвичайних ситуацій та кліматичної кризи Греції попередило, що з вівторка по п’ятницю температура досягне пікових значень - у деяких регіонах до +43°C.

Влада й рятувальні служби перебувають у стані високої готовності. Працівникам рекомендовано призупиняти роботи на вулиці в найспекотніший період дня.

У червні масштабна лісова пожежа вже знищила ліси та оливкові гаї на острові Крит.

Уряд також закликає туристів і мешканців уникати спеки та скупчень людей, користуватись вентиляторами чи кондиціонерами, носити легкий дихаючий одяг, вживати легку їжу, пити багато води та відмовитися від алкоголю.

Акрополь, найвідоміша історична пам’ятка Греції, буде закритий із 12:00 до 17:00 у вівторок і середу.

Міністерство праці порадило особам із хронічними захворюваннями працювати дистанційно.

Також міністерство розпорядилося, щоб кур'єри, доставники їжі та будівельники в Афінах припинили роботу з 12:00 до 17:00.

Доповнення

Ця хвиля спеки — частина ширшої тенденції по південній Європі, де високі температури спричиняють лісові пожежі у Франції, Албанії та Іспанії.

Греція, що щороку приваблює мільйони туристів і відома своїм спекотним, посушливим літом, усе частіше відчуває наслідки змін клімату.

Останніми роками країна потерпає від довших і сильніших хвиль спеки, руйнівних повеней і масштабних пожеж.

Минулого місяця Західну Європу вже накрила потужна хвиля спеки, яка спричинила смерті, лісові пожежі та попередження для населення по всьому регіону. Тисячі людей були евакуйовані, десятки постраждали у Франції, Іспанії та Греції.

Нагадаємо

8 липня головна археологічна пам'ятка Греції, Акрополь, була частково закрита через чотириденну сильну спеку. Температура в Афінах сягала 38 градусів за Цельсієм, а в інших регіонах до 42 градусів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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