Аэропорт "Борисполь" ограничит прием грузов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В связи с большими сезонными объемами авиагрузов центральный аэропорт Украины вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24 декабря 2018 года по 4 января 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе ГП “Международный аэропорт “Борисполь”, передает УНН.
“Международный аэропорт ”Борисполь“ в связи с большими сезонными объемами авиагрузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года”, — отмечается в сообщении.
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Необходимость временного ограничения импортных грузов возникла из-за резкого увеличения объемов авиагрузов за последние две недели. Как сообщалось ранее, данная ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период. Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта.
При этом экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.
“Международный аэропорт ”Борисполь“ приносит извинения за временные неудобства и прилагает максимум усилий для скорейшего разрешения ситуации”, — отметили в пресс-службе аэропорта.
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Напомним, 9 декабря в “Борисполе” из-за ненастья произошел инцидент с самолетом авиакомпании “Белавиа”. На запрос УНН, в МА “Борисполь” опровергли информацию об аварийном приземлении самолета.
Аэропорт “Борисполь” был вынужден перенаправить 11 рейсов.