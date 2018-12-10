Аеропорт "Бориспіль" був вимушений перенаправити 11 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. 9 грудня о 18:08 на злітно-посадковій смузі аеропорту Бориспіль сталась авіаційна подія. Про це повідомила прес-служба Державного підприємства Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, передає УНН.
“Як наслідок, за вчорашній вечір, за рішенням авіакомпаній, одинадцять рейсів було перенаправлено в інші аеропорти”, — зазначив генеральний директор ДП МА “Бориспіль” Павло Рябікін.
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У повідомленні прес-служби аеропорту також зазначається, що при вирулюванні літак компанії “Белавіа” збив ліхтарі.
“Ми на деякий час закривали смугу для того, щоб очистити її. Літак самостійно дійшов до місця стоянки. Робота аеропорту протягом дня була додатково ускладнена погодними умовами (туман). Аеропорт працював в режимі обмеженої видимості”, — прокоментував ситуацію Рябікін.
Наразі аеропорт працює в штатному режимі, деталі з’ясовує комісія з розслідування авіаційної події.
Раніше у "Белавіа" прокоментували інцидент в аеропорту "Бориспіль", який стався 9 грудня. Також на запит УНН, в МА “Бориспіль” спростували інформацію про аварійне приземлення літака.