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Аэропорт "Борисполь" был вынужден перенаправить 11 рейсов

Киев • УНН

 • 14031 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. 9 декабря в 18:08 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Борисполь произошло авиационное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия Международный аэропорт “Борисполь”, передает УНН.

Аэропорт "Борисполь" был вынужден перенаправить 11 рейсов

“Как следствие, за вчерашний вечер, по решению авиакомпаний, одиннадцать рейсов были перенаправлены в другие аэропорты”, — отметил генеральный директор ГП МА “Борисполь” Павел Рябикин.

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В сообщении пресс-службы аэропорта также отмечается, что при выруливании самолет компании “Белавиа” сбил фонари.

“Мы на некоторое время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Работа аэропорта в течение дня была дополнительно усложнена погодными условиями (туман). Аэропорт работал в режиме ограниченной видимости”, - прокомментировал ситуацию Рябикин.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, детали выясняет комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Ранее в “Белавиа” прокомментировали инцидент в аэропорту “Борисполь”, который произошел 9 декабря. Также на запрос УНН, в МА “Борисполь” опровергли информацию об аварийном приземлении самолета.

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