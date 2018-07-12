У НАБУ прокоментували аварію літака у Жулянах 14 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що проведені у червні обшуки на території аеропорту “Київ”, не можуть бути причиною аварійної ситуації. Про це повідомила прес-служба бюро у Facebook, передає УНН.
“Звинувачення ж компанії „Мастер-Авіа“ (орендатора аеропорту) у блокуванні роботи, через що буцімто виявилось неможливим запобігти аварії літака авіакомпанії BRAVO, не відповідають дійсності”, — йдеться у заяві.
У НАБУ підтверджують, що 14 червня детективи проводили в аеропорту обшуки, але наголошують — слідчі дії проводилися виключно в адміністративних приміщеннях, в яких розташовані кабінети керівництва компанії, бухгалтерії, фінансового і юридичного управлінь.
“Тобто тих підрозділів, які безпосередньо не займаються технічним забезпеченням організації польотів та їхньої безпеки. Обмеження щодо пересування стосувались виключно частини керівництва „Мастер-Авіа“ та одного з кінцевих власників цієї компанії”, — додають в бюро.
У НАБУ зауважують, що свою версію компанія оприлюднила майже за місяць після аварії.
“Свою версію подій компанія оприлюднила майже за місяць після аварії, переймаючись тим, що подальше здійснення слідчих дій НАБУ на території аеропорту нібито може призвести до майбутніх аварій. Національне бюро наголошує, такі заяви неприпустимі та можуть сприйматися як відверта маніпуляція”, — наголошують в бюро.
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Напередодні у “Мастер-Авіа” заявили, що детективи НАБУ протягом 19 годин блокували роботу компанії. За версією підприємства, “наслідком дій НАБУ стала неможливість запобігти аварії”, що сталася з літаком авіакомпанії BRAVO 14 червня, який під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги.
У заяві компанії вказується, що раніше керівництво аеропорту не оприлюднювало подробиць ситуації через розслідування авіаційної події спеціальною комісією.
“Однак оскільки залишається ймовірність повторення обшуків та інших слідчих заходів, команда аеропорту „Київ“ вважає своїм обов’язком попередити, що в разі повторного блокування роботи об’єкта силовими структурами з метою гарантування безпеки пасажирів і екіпажів обслуговування рейсів буде призупинено”, — заявили у компанії.
НАБУ розслідує ймовірне зловживання службовим становищем посадовцями Київської міськради, аеропорту “Київ” (Жуляни), компанії “Мастер-Авіа”, внаслідок яких аеропорту завдано збитків на суму майже 119 мільйонів гривень.
Нагадаємо, 11 липня сталась ще одна позаштатна ситуація: літак MD-82 Anda Air зробив вимушену посадку у аеропорту “Бориспіль” через потрапляння птаха в двигун літака.