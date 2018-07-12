В НАБУ прокомментировали аварию самолета в Жулянах 14 июня

“Обвинения же компании „Мастер-Авиа“ (арендатора аэропорта) в блокировании работы, из-за чего якобы оказалось невозможным предотвратить аварию самолета авиакомпании BRAVO, не соответствуют действительности”, — говорится в заявлении.

В НАБУ подтверждают, что 14 июня детективы проводили в аэропорту обыски, но подчеркивают — следственные действия проводились исключительно в административных помещениях, в которых расположены кабинеты руководства компании, бухгалтерии, финансового и юридического управлений.

“То есть тех подразделений, которые непосредственно не занимаются техническим обеспечением организации полетов и их безопасности. Ограничения по передвижению касались исключительно части руководства „Мастер-Авиа“ и одного из конечных владельцев этой компании”, — добавляют в бюро.

В НАБУ отмечают, что свою версию компания обнародовала почти через месяц после аварии.

“Свою версию событий компания обнародовала почти через месяц после аварии, заботясь о том, что дальнейшее осуществление следственных действий НАБУ на территории аэропорта якобы может привести к будущим авариям. Национальное бюро отмечает, такие заявления недопустимы и могут восприниматься как откровенная манипуляция”, — отмечают в бюро.

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Накануне в “Мастер-Авиа” заявили, что детективы НАБУ течение 19 часов блокировали работу компании. По версии предприятия, “следствием действий НАБУ стала невозможность предотвратить аварию”, произошедшую с самолетом авиакомпании BRAVO 14 июня, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В заявлении компании указывается, что ранее руководство аэропорта не обнародовало подробности ситуации в связи с расследованием авиационного происшествия специальной комиссией.

“Однако поскольку остается вероятность повторения обысков и других следственных мероприятий, команда аэропорта „Киев“ считает своим долгом предупредить, что в случае повторной блокировки работы объекта силовыми структурами с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажей обслуживание рейсов будет приостановлено”, — заявили в компании.

НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением должностными лицами Киевского горсовета, аэропорта “Киев” (Жуляны), компании “Мастер-Авиа”, в результате которых аэропорту нанесен ущерб на сумму почти 119 миллионов гривен.

Напомним, 11 июля произошла еще одна внештатная ситуация: самолет MD-82 Anda Air совершил вынужденную посадку в аэропорту “Борисполь” из-за попадания птицы в двигатель самолета.