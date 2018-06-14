У Жулянах пасажирський літак при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Літак авіакомпанії “Bravo”, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Facebook летовища.
“Сьогодні, 14 червня о 20.40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу. На борту знаходилося 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Всі пасажири були евакуйовані і знаходяться в Терміналі в залі прильоту”, — говориться у повідомленні.
На місці працює аварійно-рятувальна бригада. Екіпаж і фахівці аеропорту очікують авіаційних експертів і представників авіакомпанії.
Зазначається, що було прийнято рішення про закриття аеропорту “Київ” на 5 годин до 1:00 15 червня.
Нагадаємо, 12 червня, Міжнародний аеропорт “Харків” прийняв перший рейс з Тбілісі нової грузинської авіакомпанії Myway Airlines. Boeing 737-800 з представниками перевізника, іноземними журналістами та почесними гостями прибув о 08:50 за київським часом.