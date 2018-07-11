В "Борисполе" аварийно сел пассажирский самолет

"Сегодня в 10:30 к нам поступила информация о том, что после взлета из аэропорта "Киев" ("Жуляны") из-за проблем с двигателем совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь" пассажирский самолет иностранной авиакомпании. Посадка прошла без эксцессов. На борту самолета находилось 174 пассажира и 6 членов экипажа", - сказал Жукович.

Как сообщал УНН, 14 июня самолет авиакомпании "Bravo", рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту самолета в это время находились 169 пассажиров.