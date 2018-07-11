У "Борисполі" аварійно сів пасажирський літак

“Сьогодні о 10:30 до нас надійшла інформація про те, що після зльоту з аеропорту „Київ“ („Жуляни“) через проблеми з двигуном здійснив аварійну посадку в аеропорту „Бориспіль“ пасажирський літак іноземної авіакомпанії. Посадка пройшла без ексцесів. На борту літака перебувало 174 пасажира і 6 членів екіпажу”, — сказав Жукович.

Як повідомляв УНН, 14 червня літак авіакомпанії “Bravo”, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу. На борту літака в цей час перебували 169 пасажирів.