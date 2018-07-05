Літак, який у "Жулянах" викотився за злітно-посадкову смугу, утилізують

“Аварійний літак MD-83 авіакомпанії Bravo сьогодні завантажили на трейлер і відтранспортували на спеціальний майданчик. Після проведення необхідних для розслідування інциденту експертиз, MD-83 готують до утилізації. Раніше з літака були зняті двигуни. В операції брали участь служби аеропорту та пожежні бригади летовища... Дякуємо за гарну роботу, брате!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня літак авіакомпанії “Bravo”, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу. На борту літака в цей час знаходилося 169 пасажирів.