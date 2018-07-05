Самолет, что в "Жулянах" выкатился за взлетно-посадочную полосу, утилизируют

"Аварийный самолет MD-83 авиакомпании Bravo сегодня погрузили на трейлер и оттранспортировали на специальную площадку. После проведения необходимых для расследования инцидента экспертиз, MD-83 готовят к утилизации. Ранее с самолета были сняты двигатели. В операции принимали участие службы аэропорта и пожарные бригады аэропорта ... Спасибо за хорошую работу, брат!" - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня самолет авиакомпании "Bravo", рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту самолета в это время находилось 169 пассажиров.