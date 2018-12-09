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MIM-104 Patriot

В МА “Бориспіль” спростували інформацію про аварійне приземлення літака

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Міжнародному аеропорту “Бориспіль” спростували інформацію, поширену ніби зі слів пасажирів, про аварійне приземлення літака. У лінійному відділенні поліції аеропорту, кореспонденту УНН повідомили, що всі літаки, які сідали в аеропорту, приземлялися в штатному режимі.

В МА “Бориспіль” спростували інформацію про аварійне приземлення літака

“Нема у нас такої інформації. Я телефонував у центральну диспетчерську: не було у нас ніяких аварій”, — повідомили у лінійному відділенні поліції в аеропорту “Бориспіль”

Водночас окремі рейси не летять в “Бориспіль” через туман.

Як стало відомо УНН, рейс з Брюсселю замість “Борисполя” приземлився в аеропорту “Київ” (Жуляни).

ЗМІ повідомили про аварійне приземлення літака в аеропорту «Бориспіль» у другій половині дня 9 грудня. Інформація була поширена пасажирами іншого літака, посадку якого нібито перенесли до аеропорту «Київ», через те, що смуга в «Борисполі» перекрита через аварію.

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