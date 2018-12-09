В МА "Борисполь" опровергли информацию о аварийной посадке самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" опровергли информацию, распространенную будто бы со слов пассажиров, о аварийной посадке самолета. В линейном отделении полиции аэропорта, корреспонденту УНН сообщили, что все самолеты, которые садились в аэропорту, приземлялись в штатном режиме.
"Нет у нас такой информации. Я звонил в центральную диспетчерскую: не было у нас никаких аварий ", - сообщили в линейном отделении полиции в аэропорту "Борисполь".
В то же время отдельные рейсы не летят в "Борисполь" из-за тумана.
Как стало известно УНН, рейс из Брюсселя вместо "Борисполь" приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны).
СМИ сообщили о аварийной посадке самолета в аэропорту «Борисполь» во второй половине дня 9 декабря. Информация была распространена пассажирами другого самолета, посадку которого якобы перенесли в аэропорт «Киев», потому что полоса в «Борисполе» перекрыта из-за аварии.