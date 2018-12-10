У "Белавіа" прокоментували вчорашній інцидент в аеропорту Бориспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вчора ввечері в аеропорту Бориспіль літак "Белавіа" при вирулюванні збив ліхтарі.
"Белавіа" прокоментувала вчорашній інцидент в аеропорту Бориспіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на TUT.BY.
"Після посадки в складних метеоумовах повітряне судно, яке виконувало рейс В2 845 за маршрутом Мінськ – Київ, 9 грудня 2018 року, при пробігу правою стійкою шасі зачепило грунт. Командир корабля усунув бічне ухилення літака, після чого літак продовжив рух по злітно-посадковій смузі, заруливши кермом на стоянку для паркування. Літак отримав незначні пошкодження. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав.
На даний момент на литовищі "Бориспіль" знаходяться спеціалісти, які продивляються літак. У літака Boeing 737−500 пошкоджений обтічник. Почалось розслідування причини інциденту, - повідомили в "Белавіа".
Пасажирів, які були в літаку Boeing 737−500, з летовища Бориспіль відправили до Мінську наступним рейсом.
В авіакомпанії "Белавіа" уточнили, що збиті ліхтарі освічували злітно-посадкову смугу.
Це не перший інцидент з літаками "Белавіа" в аеропорту Бориспіль. Минулого року літак авіакомпанії зійшов з руліжної дороги.
"Аеропорт працює в штатному режимі. При вирулюванні літак "Белавіа" збив ліхтарі. Ми на якийсь час закривали смугу для того, щоб очистити її. Літак самостійно дійшов до місця стоянки. Літак належить Білорусі, і вони будуть з'ясовувати причини події. У нього подряпаний обтічник. Інших пошкоджень немає", - директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін.
Нагадаємо, міжнародні аеропорти "Бориспіль" та "Київ" здійснюють рейси літаків у штатному режимі.