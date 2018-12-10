Аеропорти "Бориспіль" та "Київ" працюють у штатному режимі

"На даний момент аеропорт працює у штатному режимі", - сказали в МА "Бориспіль", відповідаючи на запитання про те, чи є на сьогодні затримки рейсів у зв’язку з туманом.



В міжнародному аеропорту "Київ" також запевнили, що працюють у звичному режимі, хоча уточнили, що є затримки рейсів, але вони не пов’язані з погодними умовами.



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"Наразі більшість рейсів вилітають без затримок. Є затримки, але це вже питання до авіакомпаній, оскільки аеропорт працює у штатному режимі. Був виліт о 7:32, о 9:33. Літаки вилітають і прилітають", - розповіли в аеропорту "Київ".



Нагадаємо, вчора ввечері МА "Бориспіль" скасовував декілька запланованих рейсів через сильний туман.