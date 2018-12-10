Аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме

"На данный момент аэропорт работает в штатном режиме", - сказали в МА "Борисполь", отвечая на вопрос о том, есть ли на сегодня задержки рейсов в связи с туманом.



В международном аэропорту "Киев" также заверили, что работают в обычном режиме, хотя уточнили, что есть задержки рейсов, но они не связаны с погодными условиями.



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"Сейчас большинство рейсов вылетают без задержек. Есть задержки, но это уже вопрос к авиакомпаниям, поскольку аэропорт работает в штатном режиме. Был вылет в 7:32, в 9:33. Самолеты вылетают и прилетают", - рассказали в аэропорту "Киев" .



Напомним, вчера вечером МА "Борисполь" отменял несколько запланированных рейсов из-за сильного тумана.