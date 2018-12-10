Аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 3330 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 13777 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 15854 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 13651 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 45965 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95486 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 143209 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 132499 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71465 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188940 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 11863 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 15325 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 19393 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 17921 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 22296 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 5666 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 13769 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 15847 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 143204 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 132496 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 452 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13710 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15870 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18233 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21130 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме

Киев • УНН

 • 15591 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Международные аэропорты "Борисполь" и "Киев" осуществляют рейсы самолетов в штатном режиме. Об этом сообщили УНН сотрудники аэропортов.

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме

"На данный момент аэропорт работает в штатном режиме", - сказали в МА "Борисполь", отвечая на вопрос о том, есть ли на сегодня задержки рейсов в связи с туманом.

В международном аэропорту "Киев" также заверили, что работают в обычном режиме, хотя уточнили, что есть задержки рейсов, но они не связаны с погодными условиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МА "Борисполь" опровергли информацию о аварийной посадке самолета

"Сейчас большинство рейсов вылетают без задержек. Есть задержки, но это уже вопрос к авиакомпаниям, поскольку аэропорт работает в штатном режиме. Был вылет в 7:32, в 9:33. Самолеты вылетают и прилетают", - рассказали в аэропорту "Киев" .

Напомним, вчера вечером МА "Борисполь" отменял несколько запланированных рейсов из-за сильного тумана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54