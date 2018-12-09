У МА "Бориспіль" скасовують рейси через сильний туман
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Міжнародному аеропорту Бориспіль уже скасовано декілька запланованих рейсів, а прибуття інших затримується. Про це свідчить онлайн-табло на офіційному сайті аеропорту, передає УНН.
У МА “Бориспіль” кореспонденту УНН повідомили, що причиною затримки та скасування рейсів є сильний туман.
Станом на 21:30 9 грудня вже скасовано наступні рейси:
- TK 460: Київ-Бориспіль — Стамбул-Ататюрк, відправлення 21:00, перевізник Turkish Airlines;
- PS 9560: Київ-Бориспіль — Стамбул-Ататюрк, відправлення 21:00, перевізник МАУ;
- TK 459: Стамбул-Ататюрк — Київ-Бориспіль, прибуття 19:45, перевізник Turkish Airlines;
- PS 9559: Стамбул-Ататюрк — Київ-Бориспіль, прибуття 19:45, перевізник МАУ.
У роботі аеропорту “Бориспіль” обидві злітно-посадкові смуги, проте він працює в режимі обмеженої видимості. Окрім скасованих рейсів, більшість запланованих затримується у зв’язку із погодними умовами.
Як повідомляв УНН, раніше в Міжнародному аеропорту “Бориспіль” спростували інформацію, поширену ніби зі слів пасажирів, про аварійне приземлення літака.