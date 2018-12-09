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В МА "Борисполь" отменяют рейсы из-за сильного тумана

Киев • УНН

 • 10980 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Международном аэропорту Борисполь уже отменено несколько запланированных рейсов, а прибытие других задерживается. Об этом свидетельствует онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, передает УНН.

В МА "Борисполь" отменяют рейсы из-за сильного тумана

В МА “Борисполь” корреспонденту УНН сообщили, что причина задержки и отмены рейсов — сильный туман.

По состоянию на 21:30 9 декабря уже отменены следующие рейсы:
- TK 460 Киев-Борисполь — Стамбул-Ататюрк, отправление 21:00, перевозчик Turkish Airlines;
- PS 9560 Киев-Борисполь — Стамбул-Ататюрк, отправление 21:00, перевозчик МАУ;
- TK 459: Стамбул-Ататюрк — Киев-Борисполь, прибытие 19:45, перевозчик Turkish Airlines;
- PS 9559: Стамбул-Ататюрк — Киев-Борисполь, прибытие 19:45, перевозчик МАУ.

В работе аэропорта “Борисполь” обе взлетно-посадочные полосы, однако он работает в режиме ограниченной видимости. Кроме отмененных рейсов, большинство запланированных задерживается в связи с погодными условиями.

Как сообщал УНН, ранее в Международном аэропорту “Борисполь” опровергли информацию, распространенную будто бы со слов пассажиров, об аварийной посадке самолета.

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