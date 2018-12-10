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В "Белавиа" прокомментировали вчерашний инцидент в аэропорту Борисполь

Киев • УНН

 • 17344 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Вчера вечером в аэропорту Борисполь самолет "Белавиа" при выруливании сбил фонари. "Белавиа" прокомментировала вчерашний инцидент в аэропорту Борисполь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TUT.BY.

В "Белавиа" прокомментировали вчерашний инцидент в аэропорту Борисполь

"После посадки в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2 845 по маршруту Минск - Киев, 9 декабря 2018 года, при пробеге правой стойкой шасси задело грунт. Командир корабля устранил боковое уклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по взлетно-посадочной полосе, заруливши рулем на стоянку для парковки. Самолет получил незначительные повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. 

На данный момент в аеропорту "Борисполь" находятся специалисты, которые просматривают самолет. У самолета Boeing 737-500 поврежден обтекатель. Началось расследование причины инцидента, - сообщили в "Белавиа".

Пассажиров, которые были в самолете Boeing 737-500, с аэродрома Борисполь отправили в Минск следующим рейсом.
В авиакомпании "Белавиа" уточнили, что взбитые фонари освещали взлетно-посадочную полосу.

Это не первый инцидент с самолетами "Белавиа" в аэропорту Борисполь. В прошлом году самолет авиакомпании сошел с рулежной дороги.

"Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет "Белавиа" сбил фонари. Мы на время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси, и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет", - директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

Напомним, международные аэропорты "Борисполь" и "Киев" осуществляют рейсы самолетов в штатном режиме.

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