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Аеропорт "Бориспіль" обмежить прийом вантажів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У зв’язку з великими сезонними обсягами авіавантажів центральний аеропорт України вводить тимчасове обмеження на прибуття імпортних вантажів на вантажний термінал для вантажних та пасажирських повітряних суден з 24 грудня 2018 року до 4 січня 2019 року. Про це йдеться у прес-релізі ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, передає УНН.

Аеропорт "Бориспіль" обмежить прийом вантажів

“Міжнародний аеропорт „Бориспіль“ у зв’язку з великими сезонними обсягами авіавантажів вводить тимчасове обмеження на прибуття імпортних вантажів на вантажний термінал для вантажних та пасажирських повітряних суден з 24 грудня 2018 року до 4 січня 2019 року”, — зазначається у повідомленні.

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Необхідність тимчасового обмеження імпортних вантажів виникла через різке збільшення обсягів авіавантажів за останні два тижня. Як повідомлялося раніше, дана ситуація обумовлена недостатніми технічними та людськими ресурсами для своєчасної обробки вантажів в зимовий період. Аеропорт зупинив прийом імпортних вантажів для виправлення ситуації та забезпечення заходів з обробки наявних обсягів імпорту.

При цьому експортні та транзитні вантажі будуть оброблятися та відправлятися без введення обмежень.

“Міжнародний аеропорт „Бориспіль“ приносить вибачення за тимчасові незручності та докладає максимум зусиль для скорішого вирішення ситуації”, — наголосили у прес-службі аеропорту.

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Нагадаємо, 9 грудня у “Борисполі” через негоду стався інцидент з літаком авіакомпанії “Белавіа”. На запит УНН, в МА “Бориспіль” спростували інформацію про аварійне приземлення літака.

Аеропорт “Бориспіль” був вимушений перенаправити 11 рейсів.

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