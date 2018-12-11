В "Укрпошті" попередили про "бум" новорічних розсилок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У передноворічний період терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через значний обсяг відправлень. Про це попередила ПАТ “Укрпошта”, передає УНН.
“Терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через ріст обсягів пошти, що пересилається, у передноворічний та різдвяний період. У цей час у посиленому режимі працює авіаційна інфраструктура (аеропорти, авіалінії, хендлінгові компанії) та митні підрозділи України й інших країн світу, однак їх пропускні можливості є обмеженими”, — йдеться в повідомленні.
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Водночас, в “Укрпошті” нагадали про можливість експрес-доставки.
“Для здійснення експрес доставки товарів із 5 найбільших міст України можна скористатися спільним рішення компаній Укрпошта та DHL Express”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 4 грудня пасажири обвалили сервер “Укрзалізниці” через ажіотаж на квитки. Також з 5 грудня "Укрзалізниця" почала відкривати продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня.