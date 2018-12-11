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В "Укрпошті" попередили про "бум" новорічних розсилок

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У передноворічний період терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через значний обсяг відправлень. Про це попередила ПАТ “Укрпошта”, передає УНН. 

В "Укрпошті" попередили про "бум" новорічних розсилок

“Терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через ріст обсягів пошти, що пересилається, у передноворічний та різдвяний період. У цей час у посиленому режимі працює авіаційна інфраструктура (аеропорти, авіалінії, хендлінгові компанії) та митні підрозділи України й інших країн світу, однак їх пропускні можливості є обмеженими”, — йдеться в повідомленні.

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Водночас, в “Укрпошті” нагадали про можливість експрес-доставки.

“Для здійснення експрес доставки товарів із 5 найбільших міст України можна скористатися спільним рішення компаній Укрпошта та DHL Express”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 4 грудня пасажири обвалили сервер “Укрзалізниці” через ажіотаж на квитки. Також з 5 грудня "Укрзалізниця" почала відкривати продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня

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