Вихідні дні у грудні: скільки відпочиватимуть українці

“У вівторок, 25 грудня, Україна відзначає католицьке Різдво. Також 31 грудня, переддень Нового року, припадає на понеділок. З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу пропонується зробити вихідним днем понеділок, 24 грудня”, - йдеться у розпорядженні.

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У зв’язку з цим Кабінет Міністрів рекомендував перенести робочі дні з обох понеділків, 24 грудня і 31 грудня, відповідно на дві суботи – 22 грудня і 29 грудня. У підсумку українці отримають трьохденні вихідні — з 23 по 25 грудня.

Таким чином робочі суботи у грудні:



22 грудня — передсвятковий день, скорочений на 1 годину;



29 грудня – передсвятковий день, скорочений на 1 годину;



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У підсумку неробочий час у грудні виглядає так:

25 грудня — католицьке Різдво (у цьому році випадає на вівторок);

24 грудня — перенесений вихідний день з суботи;

31 грудня — переддень Нового року (у цьому році випадає на понеділок);

1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 30 грудня — вихідні суботи та неділі.

До слова, Новий рік 1 січня 2019 року українці зустрічатимуть у вівторок, також вихідний день.

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Раніше українцям дали поради, як підготуватися до зустрічі Нового року і Різдва - де краще купувати ялинку, робити передноворічні закупівлі, на скільки розраховувати бюджет для зустрічі свята у ресторані та вдома, як вигідно наповнити бар.

До речі, продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня, відкриють до 5 грудня 2018 року.