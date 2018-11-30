Выходные дни в декабре: сколько будут отдыхать украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На первый месяц зимы в Украине по календарю выпадает 11 дней официальных выходных и праздников. Соответствующие нормы предусмотрены Кодексом законов о труде и распоряжением Кабинета министров №1-р от 11 января 2018 года, передает УНН.
“Во вторник, 25 декабря, Украина отмечает католическое Рождество. Также 31 декабря, накануне Нового года, приходится на понедельник. С целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени предлагается сделать выходным днем понедельник, 24 декабря”, - говорится в распоряжении.
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В связи с этим Кабинет Министров рекомендовал перенести рабочие дни с двух понедельников, 24 декабря и 31 декабря, соответственно на две субботы — 22 декабря и 29 декабря. В итоге украинцы получат трехдневные выходные — с 23 по 25 декабря.
Таким образом рабочие субботы в декабре:
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- 22 декабря — предпраздничный день, сокращенный на 1 час;
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- 29 декабря — предпраздничный день, сокращенный на 1 час;
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В итоге нерабочее время в декабре выглядит так:
25 декабря — католическое Рождество (в этом году выпадает на вторник)
24 декабря — перенесен выходной день с субботы;
31 декабря — канун Нового года (в этом году выпадает на понедельник);
1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 30 декабря — выходные субботы и воскресенья.
К слову, Новый год 1 января 2019 украинцы будут встречать во вторник, также выходной день.
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Ранее украинцам дали советы, как подготовиться к встрече Нового года и Рождества — где лучше покупать елку, делать предновогодние закупки, на сколько рассчитывать бюджет для встречи праздника в ресторане и дома, как выгодно наполнить бар.
Кстати, продажа билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря, откроют до 5 декабря 2018 года.